У Підмосков'ї прогримів вибух на військовому заводі

У російському Підмосков'ї стався вибух на оптико-механічному заводі, який, згідно з відкритими даними, виробляє приціли, прилади нічного бачення та ін.

Джерело: РИА Новости, ТАСС, російський Інтерфакс із посиланням на екстрені служби та місцеву владу, Telegram-канал Baza, BBC

Деталі: Вибух пролунав на оптико-механічному заводі в Сергієвому Посаді. Там оголошено "тотальну евакуацію", на місце прибули силовики і голова округу.

Telegram-канал Baza повідомляє, що вибух стався нібито на "складі з піротехнікою", що є "щонайменше 22 поранених" і "під завалами можуть перебувати люди". На місце приїхало більше десятка машин швидкої допомоги.

Довідково: Це одне з найстаріших підприємств оптичної галузі в РФ. За відкритими даними, завод виробляє, зокрема, оптичні авіаційні приціли, теплопеленгатори, головки самонаведення, станції лазерного виявлення, спостережні прилади, а також прилади нічного бачення, біноклі та ін.

Влітку минулого року на цьому заводі сталася потужна пожежа. Повідомлялось, що палали складські приміщення.

Оновлено о 11:34: Екстрені служби у коментарі ТАСС запевняють, що причиною вибуху нібито був "людський фактор". Зруйновано склад на площі 1,6 тис. кв. метрів.

Оновлено о 12:20: Губернатор Підмосков'я заявляє про понад 30 поранених. Він стверджує, що ангар, у якому знаходився склад, орендувала приватна компанія.

Оновлено о 13:47: Російське мінохоронздоров'я заявляє про 42 поранених.

Вибухнув склад компанії "Пиро-Росс". BBC повідомляє, що ця компанія організовувала святкові феєрверки до російського Дня Перемоги в різних містах країни. Наразі компанія проходить процедуру банкрутства.

Слідчий комітет РФ заявив про порушення кримінальної справи за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів. Російські спецслужби не вважають правдивою версію про атаку безпілотника на ангар.

Водночас губернатор Московської області Андрій Воробйов запевняє, що завод нібито "не має стосунку до оптики, і там давно виробляють піротехніку".

Проте у 2018 році, як повідомляє BBC, завод презентував російському Міноборони "новітню систему виявлення лазерного випромінювання". ЗМІ повідомляли, що розробка призначена для виконання службово-бойових завдань ВМФ.

Момент вибуху на заводі у Підмосков'ї pic.twitter.com/nuYLSnBs9u — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2023