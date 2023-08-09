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Міноборони про "рейд через Дніпро": Не підтверджуємо станом на зараз

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 11:57

Збройні сили України наразі не підтверджують інформацію Інституту вивчення війни про рейд через річку Дніпро та висадку Сил оборони на лівобережжі Херсонщини.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Збройні сили і Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз.

Ми вкотре просимо всіх довіряти тільки офіційним джерелам".

Деталі: Маляр наголосила, оскільки ми живемо в демократичній країні і увага всього світу прикута зараз до війни в Україні, інформації з’являється багато. Але важливо спиратися на те, що є підтвердженим з боку Генштабу.

Пряма мова: "Довкола того, що відбувається в зоні бойових дій, завжди нарощується дуже багато різної інформації від людей, які не знають ні стратегічного задуму, ні інформацію загалом, а бачать якусь окрему ділянку і роблять з неї якісь стратегічні висновки. Тому заради нашої спільної перемоги і безпеки самих операцій важливо орієнтуватись тільки на ту інформацію, яка вже підтверджена Генштабом".

Теми: контрнаступвійнаХерсонська область
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