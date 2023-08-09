Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним, оселилась в Росії

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка на своєму весіллі танцювала з президентом Росії Володимиром Путіним, переїхала до Росії, та оселилась у селі Петрушово Рязанської області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на місцеві ЗМІ

Деталі: Кнайсль потрапила в заголовки газет у 2018 році, коли Путін відвідав її весілля. Обох тоді сфотографували під час танцю.

Кнайсль на святі у російському селі Петрушово

В інтерв'ю російським ЗМІ Кнайсль розповіла, що знімає дачу в селі Петрушово Рязанської області, приблизно за 350 кілометрів на південний схід від Москви. 5 серпня Кнайсль помітили на сільському святі, наприкінці якого вона виступила перед місцевими жителями російською мовою.

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"Зараз мешкаю в Петрушово, і мені подобається ця атмосфера. Мені подобається, як діти тут граються. Тут суперхороша атмосфера, не тільки зараз, але, як на мене, щодня. Коли дивлюся, курки на вулиці, качки, кози – це мій світ, це теж мій світ, бо я жила в маленькому селі в Австрії", – сказала вона.

У інтерв’ю місцевому виданню Кнайсль сказала, що проживе у селі ще щонайменше місяць. Чи залишиться надовше – не уточнила, оскільки "не знає свого майбутнього".

Раніше Кнайсль виступила на Петербурзькому економічному форумі, минулого тижня була присутня на форумі "Росія – Африка".

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Відповідаючи на запитання про те, чи підтримує вона зв'язки з Путіним, Кнайсль сказала, що востаннє бачила російського лідера у 2019 році.

Нагадаємо: Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ Австрії в 2017-2019 роках і увійшла до ради директорів російського нафтового гіганта "Роснефть" як незалежний директор у 2021 році. Вона вийшла з ради директорів "Роснефти" в травні 2022 року після того, як Росія вторглася в Україну.

На особистому вебсайті Кнайсль сказано, що вона покинула рідну країну через погрози вбивством і "фактичну заборону на роботу в Австрії".