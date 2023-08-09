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Митрополит ПЦУ сказав, що "влада вигадує війну", у церкві назвали це помилкою

Олена РощінаСереда, 9 серпня 2023, 13:16
Митрополит ПЦУ сказав, що влада вигадує війну, у церкві назвали це помилкою
Митрополит ПЦУ Данило з Буковини, скриншот із відео з Телеграму Цаплієнка

Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної Церкви України Данило (Михайло Ковальчук) у зверненні до вірян обурився, що влада забороняє паломництва, "вигадуючи" війну, – у ПЦУ назвали це помилкою стилістики мови.

Джерело: hromadske

Пряма мова митрополита Данила (Ковальчука): "Дорогі брати та сестри, дорогі паломники, ми схиляємось перед вами, тому що ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили, – і не дозволили нам вас зібрати в це святилище і дати роздуми богоспасенні".

Деталі: Такий уривок виступу церковного діяча поширився соцмережами.

У пресслужбі ПЦУ пояснили, що митрополит Данило у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, що було запроваджено через війну. 

"Але ця заборона на практиці не виконується всюди однаково: коли йдеться про заходи, які організовує московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони. Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила", – сказав речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря).

Він вважає, що митрополит Данило мав би дати розʼяснення і перепросити за хибно сформульовану думку.

У ПЦУ запевнили, що їхня позиція щодо війни, розвʼязаної Росією, "ясна, однозначна і багато разів засвідчена в документах і заявах".

Пряма мова Євстратія (Зорі): "Означення "вигадана війна" категорично суперечить позиції ПЦУ і не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка Церкви, але і як думка на рівні окремих її представників. [...] 

Цілком очевидно, що він (митрополит - ред.) абсолютно некоректно вжив словосполучення "вигадана війна" і тому має розʼяснити, що він зробив це помилково. Можливо, це сталося через його стилістику мови та вік (74 роки)".

Теми: Православна Церква Українивійна
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