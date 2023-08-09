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Рада закликала світ не визнавати псевдовибори на окупованих Росією територіях України

Станіслав ПогоріловСереда, 9 серпня 2023, 14:21
Рада закликала світ не визнавати псевдовибори на окупованих Росією територіях України
Фото: Getty Images

Верховна Рада схвалила звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей щодо намірів Росії провести 10 вересня незаконні "вибори" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: "За" відповідний проєкт постанови № 9581 проголосували 287 народних депутатів.

В документі відзначається, що "чергове намагання Росії виправдати незаконну спробу анексії тимчасово окупованих нею частин території України свідчить про її небажання завершити збройну агресію проти нашої держави та намір продовжувати загарбницьку неоколоніальну політику щодо країн-сусідів".

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Верховній Раді пропонують звернутися до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом не визнавати, у разі їх проведення, легітимності будь-яких "виборів" на тимчасово окупованих частинах території України, а також структур, які їх організовують.

Водночас українські парламентарі вважають за необхідне закликати світову спільноту не визнавати легітимності жодного виборного органу РФ, вибори до якого відбуватимуться на тимчасово окупованих частинах території України або до якого в результаті таких "виборів" буде включено представників окупаційних адміністрацій РФ на тимчасово захопленій території України, та не допускати участі делегацій таких органів влади РФ у роботі міжнародних організацій.

У документі також міститься заклик до світу щодо визнання того, що незаконні дії РФ ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ із міжнародно визнаної території України.

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Крім того, ВР пропонують закликати міжнародні моніторингові структури ігнорувати можливі звернення Росії щодо направлення спостерігачів на "вибори" місцевих органів влади на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Нагадаємо: В Росії 10 вересня 2023 року пройде так званий "єдиний день голосування". Цього ж дня росіяни планують провести і псевдовибори на тимчасового окупованих територіях України.

Теми: Верховна РадаокупаціяРосіявибори
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