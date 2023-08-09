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У Криму заборонили піднімати прапор кримських татар у школах – Крим SOS

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 серпня 2023, 15:00
У Криму заборонили піднімати прапор кримських татар у школах – Крим SOS
Фото з сайту крим sos

Призначена Росією "влада" окупованого Криму заборонила піднімати кримськотатарський стяг на лінійках у школах.

Джерело: громадська організація "Крим SOS" із посиланням на джерела

Деталі: За інформацією активістів, у школах також заборонили планувати деякі заходи, наприклад до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня. 

"Крим SOS" повідомляє, що напередодні пам’ятних дат у школах працюватиме спеціальна комісія, а планування таких заходів розглядатиметься як підготовка провокацій.

Письмового розпорядження про заборону прапора не було, однак, за інформацією активістів, до шкіл приходили представники "адміністрації" так званого "глави" півострова Сергія Аксьонова. На запитання, чому не можна піднімати прапор, вони відповідають, що він "ніде не закріплений, є лише прапор РФ та Криму".

Теми: Кримкримські татариокупація
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