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В київському "Плесі" проводять обшуки у справі про розкрадання на ремонтах

Олександр ШумілінСереда, 9 серпня 2023, 15:50
В київському Плесі проводять обшуки у справі про розкрадання на ремонтах
Фото ілюстративне

У Києві на території комунального підприємства "Плесо" прокуратура проводить обшук через сумнівні закупівлі.

Джерело: повідомлення Київської міської держадміністрації, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в коментарі УП

Дослівно: "Зазначені дії проходять у межах кримінального провадження щодо нібито розтрати бюджетних коштів на капремонт зон відпочинку "Галерна", "Чорторий" та "Троєщина".

"Плесо" співпрацює зі слідством, надає наявні запитувані документи та інформацію".

Деталі: У самому підприємстві не погоджуються з висновком щодо оцінки ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки та І квартал 2021 року і кажуть, що "Плесо" неодноразово надавало ґрунтовні пояснення та заперечення до вищезазначеного висновку.

Комунальне підприємство "Плесо" відповідає за охорону, утримання та експлуатацію земель водного фонду Києва. 

У Київській прокуратурі "Українській правді" підтвердили проведення обшуків. Максимець розповіла, що прокуратура раніше зверталася до КП "Плесо" з тимчасовим доступом до документів.

Пряма мова Максимець: "Проте запитувані документи не були надані в повному обсязі (надано лише копії документів), а частину не надано взагалі. Відтак прокуратура ще раз звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку з метою відшукання  оригіналів запитуваних документів, оскільки останні необхідні для проведення відповідних експертиз.

Збитки у кримінальному провадженні підтверджені проведеним аудитом та складають близько 2 млн грн".

Теми: Київобшуки
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