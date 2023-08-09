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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГа

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 16:04
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГа
МіГ-31К. ілюстративне фото з Вікіпедії

Вдень 9 серпня влада України оголосила повітряну тривогу по всій території країни через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала трохи більше 40 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили у Telegram

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Нагадаємо: Через виліт російського літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракети "Кинджал" зазвичай тривога оголошується по всій території країни.

Як пояснювали в Повітряних силах, аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" летить лічені хвилини і дуже точно. В української ППО поки недостатньо засобів західного зразка, які можуть протидіяти балістиці.

Теми: повітряна тривога
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