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Прикордонники закрили в’їзд в Україну 71-річному росіянину, який любить "рускій мір"

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 16:56
Прикордонники закрили в’їзд в Україну 71-річному росіянину, який любить рускій мір
фото ДПСУ

Прикордонники заборонили в’їзд 71-річному росіянину, який жив в Україні, і симпатизував "рускому міру".

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: В поле зору правоохоронців чоловік потрапив у пункті пропуску "Старокозаче" на Одещині на кордоні з Молдовою.

Зазначається, що власник паспорта з двоголовим птахом з 2003 року мав посвідку на постійне проживання в Україні та їхав з-за кордону в супроводі доньки – громадянки України.

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Попри тривале проживання в нашій країні, чоловік залишався близьким до ідеології "руского міра". Під час проведення фільтраційних заходів прикордонники спільно з представниками СБУ в його мобільному телефоні виявили контент, що свідчив про прихильність до російської агресивної політики.

Вказано, що навіть під час спілкування у пункті пропуску росіянин висловлював своє незадоволення, що в Україні змінюють дати відзначання свят чи роковин та відмовляються від інших символів російського імперіалізму.

За прихильність до політики країни-агресора прикордонники заборонили чоловікові в’їзд в Україну терміном на три роки.

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Теми: Прикордонна службаРосія
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