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Найпопулярнішими ньюзмейкерами американці назвали принца Вільяма і Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 17:52
Найпопулярнішими ньюзмейкерами американці назвали принца Вільяма і Зеленського
Архівне фото ОПУ

Найбільш популярним у громадян США стали прямий претендент на королівський престол у Великій Британії – принц Вільям та президент України Володимир Зеленський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати дослідження дослідницького центру Gallup, які були оприлюднені в середу

Деталі: Найбільш популярним у громадян США став прямий претендент на королівський престол у Великій Британії – принц Вільям. Рейтинг його схвалення серед американців становить 59% і лише 22% оцінюють принца негативно.

На другому місці після Вільяма опинився президент України Володимир Зеленський: позитивно до нього ставляться 57% громадян США, негативно оцінюють 29%.

Gallup підкреслює, що британець користується приблизно однаковою підтримкою і демократів, і республіканців, тоді як українського президента втричі частіше підтримують представники Демократичної, аніж Республіканської партії.

Принц Вільям і Зеленський – єдині учасники опитування, чий рейтинг схвалення більший за 50%. Трохи відстає від них перша леді США Джилл Байден, яку позитивно оцінюють 49% респондентів і 39% – негативно, та король Британії Чарльз III (46% проти 37%).

 
ФОТО: GALLUP

Чинний президент США Джо Байден та його ймовірний опонент на виборах 2024 року, експрезидент Дональд Трамп, мають однаковий показник прихильності – 41%, водночас більшість (57% і 55% відповідно) ставляться до них несприятливо.

А найменш популярним ньюзмейкером у США виявився президент Росії Владімір Путін: лише 5% американців оцінюють його позитивно, тоді як 90% – негативно. Це найнижчий показник схвалення Путіна у США з 2002 року, відколи здійснюються подібні опитування.

Нагадаємо, червневе опитування Reuters/Ipsos показало, що переважна більшість американців продовжує підтримувати військову допомогу Україні для захисту від повномасштабного вторгнення від Росії, вважаючи, що вона засвідчує Китаю та іншим суперникам США бажання захищати їхні та союзницькі інтереси.

Теми: Зеленський
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