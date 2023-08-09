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Україна отримала нові установки ЗРК Patriot від Німеччини

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 19:23

Німецький уряд у середу прозвітував про черговий транш військової допомоги Україні за останній тиждень, серед якого згадав дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини

Окрім пускових установок Patriot, Україна отримала від Німеччини 6525 155-мм димових боєприпасів, 10 гусеничних всюдиходів BV206, п’ять автомобілів охорони кордону, чотири розвідувальні безпілотники VECTOR.

Згадуються також матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів, понад тисяча біноклів і 20 тисяч захисних окулярів, шість сідельних тягачів 8x8 HX81 та п’ять напівпричепів, два ваговози 8х6 з контейнерами, а ще – 40 тисяч аптечок.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього у квітні 2023 року. До складу одного комплексу входять радар, командний пункт і до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

Крім того, Україна також отримала ще один комплекс Patriot від США та додаткові пускові установки від Нідерландів.

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва і передати Україні додаткові системи.

Теми: ППО
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