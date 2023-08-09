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Окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя: дві людини загинули

Олександр ШумілінСереда, 9 серпня 2023, 21:59
Окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя: дві людини загинули
Фото Малашка

Російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя, в результаті чого загинули дві людини, вісім отримали поранення.

Джерело: повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, президента України Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака

Пряма мова: "Ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені".

Деталі: В Запорізькій області з 19:40 до 20:25 оголошували повітряну тривогу. Малашко водночас повідомив про "влучання у об‘єкт цивільної інфраструктури". Згодом він розповів, що "надточною" зброєю зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі". 

Пізніше Зеленський повідомив про трьох загиблих. "Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок", - написав він.

Єрмак повідомив, що по місту завдали удару попередньо "Іскандерами". "Удар нанесено по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ", - написав він.

Оновлено від 21:35: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко о 21:31 повідомив, що першочергово інформація була про трьох загиблих, але "одну особу вдалося реанімувати".

Теми: Запоріжжявійна
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