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Білий дім не бачить, щоб у США падала підтримка військової допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 21:29

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать ознак зменшення підтримки військової допомоги України з боку американців.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова Кірбі на брифінгу в середу

Деталі: Представник Білого дому зазначив, що протягом війни Росії проти України у Вашингтоні бачили "тверду підтримку з боку американського народу, тверду підтримку з боку Конгресу – як двопартійну, так і двопалатну – щодо продовження підтримки України".

"Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, зокрема для наших союзників по НАТО, враховуючи, що ці бойові дії відбуваються на порозі багатьох з цих союзників по НАТО", – додав він.

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Кірбі вказав, що підтримка України важлива і для "національної безпеки американського народу".

"Якщо деякі американці не відчувають цього або після цього... я думаю, що важливо пам'ятати, що якщо ми просто сидітимемо склавши руки і дозволимо Путіну перемогти, дозволимо йому захопити Україну, то де це зупиниться далі?", – сказав представник адміністрації США.

Минулого тижня CNN опублікував результати свого опитування, згідно з яким 55% американців вважають, що Конгрес не повинен надавати додаткове фінансування на підтримку України, а 51% стверджує, що США вже зробили достатньо для допомоги Києву.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву. Очікується, що адміністрація Джо Байдена до осені представить Конгресу додатковий запит на фінансування України.

Раніше у Вашингтоні підтвердили підготовку нового пакета військової допомоги для України на 200 мільйонів доларів.

Теми: СШАвійна
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