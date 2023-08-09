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Коболєв повідомив, що суд зобов’язав його носити електронний браслет ще два місяці

Ірина БалачукСереда, 9 серпня 2023, 22:39
Коболєв повідомив, що суд зобов’язав його носити електронний браслет ще два місяці
Андрій Коболєв. Фото з Facebook

Вищий антикорупційний суд знову продовжив встановлені раніше обмеження ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії.

Джерело: Коболєв у Facebook

Пряма мова ексглави "Нафтогазу": "Сьогодні (9 серпня − ред.) ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги − браслета, ще на 2 місяці".

Деталі: Він додав, що у трансляції засідання суд відмовив, через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів".  

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"Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було", − підсумував Коболєв.

Передісторія:

  • 18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

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  • За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

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Теми: КоболєвНафтогазсуд
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