Коболєв повідомив, що суд зобов’язав його носити електронний браслет ще два місяці

Вищий антикорупційний суд знову продовжив встановлені раніше обмеження ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії.

Джерело: Коболєв у Facebook

Пряма мова ексглави "Нафтогазу": "Сьогодні (9 серпня − ред.) ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги − браслета, ще на 2 місяці".

Деталі: Він додав, що у трансляції засідання суд відмовив, через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів".

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"Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було", − підсумував Коболєв.

Передісторія:

18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році. ВІДЕО ДНЯ

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

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