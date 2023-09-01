Тарнавський озвучив втрати ворога за добу на Таврійському напрямку

За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 45 окупантів і 15 одиниць військової техніки ворога, поранили 135 загарбників.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Пряма мова: "Загалом, протягом минулої доби ворог 14 разів атакував наші позиції та здійснив 632 обстріли, завдав 3 ракетних та 21 авіаудару.

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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань".

Деталі: За словами бригадного генерала, за останню добу втрати ворога поповнилися на 181 особу. Зокрема, захисники знищили 45 окупантів, 135 поранили, одного взяли в полон.

Крім того, Силами оборони знищено 15 одиниць військової техніки противника. Йдеться про 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки.

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Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога.