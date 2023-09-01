Пентагон замовив для України ракети AMRAAM

Міноборони США замовило у компанії Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM для України.

Джерело: сайт Пентагону

Деталі: Американська компанія Raytheon Missiles and Defence (штат Арізона) закупить з різних джерел передові ракети AMRAAM на суму 192 млн доларів.

Реклама:

Дати поставок і кількість ракет, які планують придбати, не розголошують.

Зазначається, що це заплановано зробити до 29 листопада 2024 року.

Кошти на закупівлю ракет виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності.

Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря — повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.