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Пентагон замовив для України ракети AMRAAM

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 вересня 2023, 04:02
Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
ракета AMRAAM, ілюстративне фото USAF

Міноборони США замовило у компанії Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM для України.

Джерело: сайт Пентагону

Деталі: Американська компанія Raytheon Missiles and Defence (штат Арізона) закупить з різних джерел передові ракети AMRAAM на суму 192 млн доларів.

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Дати поставок і кількість ракет, які планують придбати, не розголошують.

Зазначається, що це заплановано зробити до 29 листопада 2024 року.

Кошти на закупівлю ракет виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

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Довідково: AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності.

Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря — повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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