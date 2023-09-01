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У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 вересня 2023, 04:25
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вранці 1 вересня через ракетну небезпеку повітряна тривога була оголошена в Києві та низці областей.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Херсонська, Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!"

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Деталі: Повітряники додали, що можливі пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Доповнено: Згодом повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголосили в Одеській та Вінницькій областях.

Ще пізніше повітряники повідомили: "Київська, Житомирська, Полтавська, Чернігівська області – ракетна небезпека!"

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Також Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку і в деяких західних областях.

О 05:24 почалися відбої тривоги по областях. У Києві тривогу скасували о 05:28.

Теми: повітряна тривога
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