У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
П'ятниця, 1 вересня 2023, 04:25
Вранці 1 вересня через ракетну небезпеку повітряна тривога була оголошена в Києві та низці областей.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Херсонська, Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!"
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Деталі: Повітряники додали, що можливі пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
Доповнено: Згодом повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголосили в Одеській та Вінницькій областях.
Ще пізніше повітряники повідомили: "Київська, Житомирська, Полтавська, Чернігівська області – ракетна небезпека!"
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Також Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку і в деяких західних областях.
О 05:24 почалися відбої тривоги по областях. У Києві тривогу скасували о 05:28.