Гутерріш відправив лист Лаврову з пропозиціями для відновлення зернової угоди – ЗМІ

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у листі до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова запропонував "низку конкретних пропозицій" щодо відновлення Чорноморської зернової угоди.

Джерело: CNN із посиланням на лист Гутерріша до Лаврова

Пряма мова: "У нас є конкретні рішення для розв'язання проблем, які дозволять більш ефективний доступ російського продовольства і добрив на світові ринки за адекватними цінами".

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"Ми не можемо мати Чорноморську ініціативу, яка працює від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і що працює на благо всіх".

Деталі: За словами Гутерріша, "надзвичайно важливо відновити" зернову угоду.

Адже вона є важливим внеском для сприяння "адекватними цілям ООН у сфері продовольчої безпеки". Це, зокрема, зниження цін і створення "умов для доступу до світових ринків багатьох країн, зокрема, країн, що розвиваються".

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За словами генсека ООН, організація "взяла до уваги запити Росії".

На його думку, ООН "представила пропозицію, яка може стати основою для відновлення (зернової угоди – ред.), яке повинно бути стабільним".

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