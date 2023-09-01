Московські аеропорти призупинили роботу, скасовано десятки рейсів – росЗМІ

Вранці 1 вересня тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво", затримано і скасовано десятки рейсів.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА-Новости з посиланням на "Яндекс.Расписание"

Дослівно: "Щонайменше 32 авіарейси затримано і 20 скасовано в московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" в п'ятницю вранці".

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Оновлено: Пізніше російські ЗМІ повідомили, що вже щонайменше 61 авіарейс затримано і 23 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво".