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Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 08:14
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські військові за добу вбили щонайменше двох жителів Донецької та Херсонської областей.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Загиблий на Донеччині – у Мирному. Ще одна людина в області дістала поранення.

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На Херсонщині за добу також одна людина загинула та одна дістала поранення. Всього противник здійснив 61 обстріл, випустивши 290 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 14 снарядів. 

Теми: Донецька областьХерсонська областьжертвивійна
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