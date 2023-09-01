Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 08:14
Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські військові за добу вбили щонайменше двох жителів Донецької та Херсонської областей.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Загиблий на Донеччині – у Мирному. Ще одна людина в області дістала поранення.

Реклама:

На Херсонщині за добу також одна людина загинула та одна дістала поранення. Всього противник здійснив 61 обстріл, випустивши 290 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 14 снарядів. 

Теми: Донецька областьХерсонська областьжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Донецька область
Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: