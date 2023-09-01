Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини та Херсонщини

Російські військові за добу вбили щонайменше двох жителів Донецької та Херсонської областей.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Загиблий на Донеччині – у Мирному. Ще одна людина в області дістала поранення.

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На Херсонщині за добу також одна людина загинула та одна дістала поранення. Всього противник здійснив 61 обстріл, випустивши 290 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 14 снарядів.