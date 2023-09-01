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РФ вночі атакувала двома ракетами: одну знищили, інша влучила на Вінниччині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 08:28
РФ вночі атакувала двома ракетами: одну знищили, інша влучила на Вінниччині
ЗАПУСК РАКЕТИ "КАЛІБР", ФОТО: МІНОБОРОНИ РФ

Повітряні сили ЗСУ вночі знищили одну російську ракету "Калібр", інша влучила у приватне підприємство на Вінниччині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ,  очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович 

Дослівно: "Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр". Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).

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Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині".

Деталі: Внаслідок ракетного удару пошкоджено майно, приватні авто. Пораненим надається допомога.

Доповнено: Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під час ранкової тривоги крилату ракету збито в небі над Кіровоградщиною. Руйнувань, загиблих та травмованих немає.

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Теми: Вінницька областьракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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