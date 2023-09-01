Україною ширилась тривога через загрозу балістики

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У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Станом на 8:39 повітряну тривогу оголосили у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

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Повітряники попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Оновлено: Тривогу скасували у всіх областях.