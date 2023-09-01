Україною ширилась тривога через загрозу балістики
П'ятниця, 1 вересня 2023, 08:40
У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Станом на 8:39 повітряну тривогу оголосили у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.
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Повітряники попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Оновлено: Тривогу скасували у всіх областях.