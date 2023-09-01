Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську

РОСІЙСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПРАПОРИ В МЕМОРІАЛІ "КАТИНЬ" У СМОЛЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2013 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що з 31 серпня припинило роботу свого консульського представництва в Смоленську.

Джерело: зовнішньополітичне відомство Польщі, пише "Європейська правда"

Деталі: У церемонії закриття консульства взяв участь посол Республіки Польща в РФ Кшиштоф Краєвський. Польське представництво в місті працювало з 10 квітня 2012 року.

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Тепер завданнями, яке виконувало Смоленське агентство, зокрема нагляд за місцем Смоленської катастрофи та польським військовим цвинтарем у Катині, опікуватиметься посольство Польщі у Москві.

МЗС Польщі зазначило, що рішення російської влади викликає рішучий протест з боку зовнішньополітичного відомства Республіки Польща.

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