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Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 09:10
Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську
РОСІЙСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПРАПОРИ В МЕМОРІАЛІ "КАТИНЬ" У СМОЛЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2013 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що з 31 серпня припинило роботу свого консульського представництва в Смоленську.

Джерело: зовнішньополітичне відомство Польщі, пише "Європейська правда"

Деталі: У церемонії закриття консульства взяв участь посол Республіки Польща в РФ Кшиштоф Краєвський. Польське представництво в місті працювало з 10 квітня 2012 року.

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Тепер завданнями, яке виконувало Смоленське агентство, зокрема нагляд за місцем Смоленської катастрофи та польським військовим цвинтарем у Катині, опікуватиметься посольство Польщі у Москві.

МЗС Польщі зазначило, що рішення російської влади викликає рішучий протест з боку зовнішньополітичного відомства Республіки Польща.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на рішення влади РФ закрити польське консульство у місті Смоленськ.
  • "Як місця вбивства НКВС (радянське каральне відомство. – Ред.) майже 22 тисяч польських громадян у 1940 році та авіакатастрофи у 2010 році, Катинь і Смоленськ мають особливе, символічне значення для всіх поляків. Рішення, ухвалене російською владою, є доказом дедалі сміливіших спроб спотворити історію та зняти відповідальність за злочини, скоєні російською державою та конкретними, відомими поіменно, громадянами цієї країни", – підкреслили у польському зовнішньополітичному відомстві.
  • Перед цим стало відомо, що Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ
  • У РФ стверджують, що це стало відповіддю на "недружні антиросійські дії Варшави, зокрема вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві".

Теми: МЗСПольщаРосіядипломатичні відносини
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