ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
Головне управління розвідки показало, як два російських гвинтокрили та літак переслідують український дрон в тимчасово окупованому Криму.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України
Деталі: ГУР повідомляє, що на відео український БПЛА летить в районі мису Тарханкут. Його переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак.
Дослівно: "Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.
… БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією".
Деталі: ГУР стверджує, що оператор БПЛА прокоментував ситуацію таким чином: "Криворукі якісь…".
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму pic.twitter.com/q8eggP8pJZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023