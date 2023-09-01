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ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 09:39
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму
скрін з відео ГУР

Головне управління розвідки показало, як два російських гвинтокрили та літак переслідують український дрон в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: ГУР повідомляє, що на відео український БПЛА летить в районі мису Тарханкут. Його переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак. 

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Дослівно: "Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

… БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією".

Деталі: ГУР стверджує, що оператор БПЛА прокоментував ситуацію таким чином: "Криворукі якісь…".

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Теми: розвідкабезпілотникиКримвійна
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