ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму

Головне управління розвідки показало, як два російських гвинтокрили та літак переслідують український дрон в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: ГУР повідомляє, що на відео український БПЛА летить в районі мису Тарханкут. Його переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак.

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Дослівно: "Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

… БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією".

Деталі: ГУР стверджує, що оператор БПЛА прокоментував ситуацію таким чином: "Криворукі якісь…".

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