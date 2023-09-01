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На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 11:00
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
фото: Getty Images

Громадянина РФ та Німеччини Артура Петрова заарештували на Кіпрі, підозрюваного у незаконних закупівлях великої кількості чутливої мікроелектроніки американського виробництва для російської компанії, яка постачає її виробникам обладнання для військової техніки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство юстиції США

Деталі: 33-річного Петрова, який має подвійне російсько-німецьке громадянство і проживає в Росії та на Кіпрі, арештували 26 серпня в Республіці Кіпр за запитом США.

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Згідно з судовими документами, разом із двома іншими росіянами він закупив для ТОВ "Електроком ВПК" – постачальника критично важливих електронних компонентів для виробників зброї та іншого обладнання в РФ – шахрайським шляхом в американських дистриб'юторів велику кількість мікроелектроніки.

Петров отримав декілька звинувачень, серед яких: змова з метою обману США, порушення експортного контролю, контрабанда, шахрайство та відмивання грошей. Кожне з них передбачає максимальне покарання від п'яти до 20 років.

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Теми: КіпрРосіяарештСША
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