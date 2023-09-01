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Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось

Олександр ШумілінП'ятниця, 1 вересня 2023, 18:38
Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось
Фото поліції

До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві.

Джерела: повідомлення КМВА

Дослівно: "Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності".

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Деталі: В поліції розповіли, що адміністрація закладів разом із поліцією буде окремо вирішувати, чи потрібна евакуація дітей та вчителів.

Оновлено о 18:37: Увечері в КМВА повідомили, що інформація про замінування не підтвердилась, виклик був хибний. 

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Теми: Київосвіта
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