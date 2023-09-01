Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось

До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві.

Джерела: повідомлення КМВА

Дослівно: "Столична поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності".

Реклама:

Деталі: В поліції розповіли, що адміністрація закладів разом із поліцією буде окремо вирішувати, чи потрібна евакуація дітей та вчителів.

Оновлено о 18:37: Увечері в КМВА повідомили, що інформація про замінування не підтвердилась, виклик був хибний.