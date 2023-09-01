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У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 12:27
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Американський винищувач F35, фото NurPhoto via Getty Images

Нові винищувачі Сполучених Штатів Америки F-35, що здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії вже цього року.

Джерело: The Telegraph із посиланням на джерела, цитує "Європейська правда"

Деталі: За інформацією британського видання, дві ескадрильї F-35A вже розгорнуті й незабаром прибудуть на орендовану США авіабазу Королівських ВПС Лейкенгіт в Англії.

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Як зазначається, це малопомітні літаки, які призначені для здійснення тактичних ядерних бомбардувань, а також здатні проводити місії класу "повітря-повітря" і збирати розвідувальні дані.

Військові джерела наголошують, що перекидання 54 винищувачів F-35, які замінять F-15, що зараз знаходяться на авіабазі, – це "значний крок", адже F-15 також здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

Пряма мова джерела: "Це новіший, більш потужний літак, який має більшу дальність польоту і скритність, що має вирішальне значення, якщо ви збираєтеся використовувати їх для точного скидання ядерних бомб".

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Деталі: У Міністерстві оборони та у відомстві прем'єр-міністра відмовилися коментувати, чи були або чи будуть розміщені американські ядерні боєголовки у Великій Британії.

Цьому передувало: На заході Німеччини, у місті Веце, компанія Rheinmetall вирішила побудувати надсучасний завод з виробництва секцій фюзеляжу для багатоцільового бойового літака F-35A.

Данія до 1 жовтня 2023 року отримає перші чотири винищувачі F-35 – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз перебувають F-16.

Теми: ядерна зброяВелика БританіяСШАвинищувачі
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