Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буданов: Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 12:43
Буданов: Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років
КИРИЛО БУДАНОВ . ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія захоче реваншу після програшу у війні проти України, це може статися через 10 років.

Джерело: очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю ТСН

Пряма мова: "Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. 

Реклама:

У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде".

Нагадаємо: 

  • Раніше президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков наголошували, що Росія не перестане бути сусідом України після поразки росіян.
  • У військовому комітеті НАТО також підкреслювали, що Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БудановРосіявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Буданов
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується
Якщо не будемо активно діяти, росіяни можуть тримати оборону хоч все життя – Буданов
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: