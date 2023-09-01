Буданов: Росія захоче реваншу після програшу у війні, це може статися через 10 років

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія захоче реваншу після програшу у війні проти України, це може статися через 10 років.

Джерело: очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю ТСН

Пряма мова: "Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати.

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У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде".

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков наголошували, що Росія не перестане бути сусідом України після поразки росіян.

У військовому комітеті НАТО також підкреслювали, що Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.