Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми

У США двох колишніх лідерів праворадикального руху Proud Boys засудили до 15 і 17 років позбавлення волі за їхню роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Джерело: AP, пише "Європейська правда"

Деталі: Вироки суду для Джозефа Біггса та Захарі Реля – 17 і 15 років відповідно – стали другим і третім найдовшим терміном за вироками у справах щодо учасників штурму Капітолія.

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Це перші з учасників організації Proud Boys, щодо яких винесли вироки. Серед звинувачень, за якими їх засудили – рідкісне звинувачення у "бунтівній змові", що походить з часів Громадянської війни. Як докази під час слухань наводили листування, де лідери організації домовлялися привезти на зібрання прихильників Трампа "радикальних, справжніх чоловіків".

Члени організації були серед перших, хто увірвався всередину Капітолія, а Біггс з мегафоном координував їхні дії, у тому числі з гаслом "Чий Капітолій? Наш Капітолій!", та завалив загородження перед будівлею, а також особисто заходив у приміщення Сенату.

Федеральні прокурори просили для Біггса 33 роки ув’язнення. Він намагався виправдовуватися на суді тим, що "спокусився натовпом" прихильників Трампа і що не планував нікому завдати шкоди.

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Для Реля прокурори просили 30 років. Він під час штурму, що зафіксовано на відео, застосовував перцевий балончик проти правоохоронців, та з ще кількома увірвався до офісу одного з сенаторів, де палив та позував для фото. Після вироку він заявив, що "піймався на гачок політиків, які поширювали брехню про вибори". Адвокат намагався переконати, що його підзахисний – "обманутий патріот, а не терорист".

Загалом звинувачення у зв’язку зі штурмом Капітолія висунули понад 1100 особам, 600 з них вже засудили.

Що передувало: