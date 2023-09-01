Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хакери РФ намагаються добути бойові плани з гаджетів українських солдатів

Олена РощінаП'ятниця, 1 вересня 2023, 13:51
Хакери РФ намагаються добути бойові плани з гаджетів українських солдатів
Планшет військового із планом операції, фото SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Російські військові хакери націлилися на мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти важливу інформацію з поля бою, попередили США та їхні союзники 31 серпня.

Джерело: CNN

Деталі: Нова рекомендація США та їхніх союзників по "П'яти очах" – Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії – підтверджує звіт Служби безпеки України, яка встановила, що російські хакери намагалися проникнути в планшети Android, які українські військові використовують для "планування і виконання бойових завдань".

Реклама:

За даними СБУ, шкідливий код російських хакерів був розроблений для викрадення даних, що надсилаються з мобільних пристроїв солдатів до супутникової системи Starlink, виробленої компанією мільярдера Ілона Маска. 

Наразі незрозуміло, наскільки успішною була хакерська атака.

СБУ заявила, що "заблокувала" деякі спроби хакерських атак, але також визнала, що росіяни "захопили" планшети на полі бою і встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

ВІДЕО ДНЯ

"Мобільне шкідливе програмне забезпечення є особливо підступним, оскільки воно може надати спецслужбам фізичне місцезнаходження цілей", – сказав Джон Хултквіст, головний аналітик компанії Mandiant, яка належить Google і займається питаннями безпеки. 

За словами Хултквіста, ця можливість може бути "надзвичайно ефективною на полі бою".

США та їхні союзники покладають відповідальність за кібератаки на хакерський підрозділ Головного управління військової розвідки Росії, відомий як "Піщаний черв'як". Він нібито несе відповідальність за кібератаки, що призвели до відключення електроенергії в Україні в 2015 і 2016 роках.

Проукраїнські хакери також намагаються залишити свій слід у цій війні. Український уряд заохочував тисячі хакерів-добровольців здійснювати атаки на російські активи в Україні та на російській території.

Справжні масштаби і наслідки російських кібероперацій в Україні важко оцінити в "тумані війни", бо обидві сторони зацікавлені перебільшувати свої успіхи, зазначає CNN.

Контекст: Хакерська кампанія відбувається на тлі українського контрнаступу, Кремль може використати інформацію з поля бою собі на користь.

Російські спецслужби завдають ударів по українській інфраструктурі кібератаками з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Серед кібератак – зокрема, були хакерські атаки, спрямовані на знищення даних в українській енергетичній та транспортній інфраструктурі. 

Хоча деякі хакерські атаки змусили українські державні установи та компанії перейти в режим відновлення, цифровий захист Києва виявився стійким.

Минулого року хакерський підрозділ збройних сил США проводив наступальні кібероперації на підтримку України, яка захищається від Росії, заявляв голова Кіберкомандування генерал Пол Накасоне.

Теми: хакеривійнаЗбройні силитехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
хакери
Хакери тимчасово вивели з ладу два найсучасніші телескопи у світі
Спецслужби РФ намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Останні новини
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
Усі новини...
Реклама: