Хакери РФ намагаються добути бойові плани з гаджетів українських солдатів

Російські військові хакери націлилися на мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти важливу інформацію з поля бою, попередили США та їхні союзники 31 серпня.

Джерело: CNN

Деталі: Нова рекомендація США та їхніх союзників по "П'яти очах" – Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії – підтверджує звіт Служби безпеки України, яка встановила, що російські хакери намагалися проникнути в планшети Android, які українські військові використовують для "планування і виконання бойових завдань".

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За даними СБУ, шкідливий код російських хакерів був розроблений для викрадення даних, що надсилаються з мобільних пристроїв солдатів до супутникової системи Starlink, виробленої компанією мільярдера Ілона Маска.

Наразі незрозуміло, наскільки успішною була хакерська атака.

СБУ заявила, що "заблокувала" деякі спроби хакерських атак, але також визнала, що росіяни "захопили" планшети на полі бою і встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

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"Мобільне шкідливе програмне забезпечення є особливо підступним, оскільки воно може надати спецслужбам фізичне місцезнаходження цілей", – сказав Джон Хултквіст, головний аналітик компанії Mandiant, яка належить Google і займається питаннями безпеки.

За словами Хултквіста, ця можливість може бути "надзвичайно ефективною на полі бою".

США та їхні союзники покладають відповідальність за кібератаки на хакерський підрозділ Головного управління військової розвідки Росії, відомий як "Піщаний черв'як". Він нібито несе відповідальність за кібератаки, що призвели до відключення електроенергії в Україні в 2015 і 2016 роках.

Проукраїнські хакери також намагаються залишити свій слід у цій війні. Український уряд заохочував тисячі хакерів-добровольців здійснювати атаки на російські активи в Україні та на російській території.

Справжні масштаби і наслідки російських кібероперацій в Україні важко оцінити в "тумані війни", бо обидві сторони зацікавлені перебільшувати свої успіхи, зазначає CNN.

Контекст: Хакерська кампанія відбувається на тлі українського контрнаступу, Кремль може використати інформацію з поля бою собі на користь.

Російські спецслужби завдають ударів по українській інфраструктурі кібератаками з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Серед кібератак – зокрема, були хакерські атаки, спрямовані на знищення даних в українській енергетичній та транспортній інфраструктурі.

Хоча деякі хакерські атаки змусили українські державні установи та компанії перейти в режим відновлення, цифровий захист Києва виявився стійким.

Минулого року хакерський підрозділ збройних сил США проводив наступальні кібероперації на підтримку України, яка захищається від Росії, заявляв голова Кіберкомандування генерал Пол Накасоне.