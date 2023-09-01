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Російські військові завдали ударів по Херсону: є загиблий

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 13:54
Російські військові завдали ударів по Херсону: є загиблий
фото прокуратури

Російські військові вдень 1 вересня завдали ударів по Херсону, внаслідок чого загинув чоловік у приватному будинку. 

Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Деталі: Близько 12:50 окупанти обстріляли Херсон. Попередньо, обласний центр ворог бив із мінометів. 

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Ворог поцілив по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав 34-річний чоловік. Дані щодо травмованих уточнюються.

Теми: Херсонобстрілжертви
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