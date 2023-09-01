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Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 14:43
Польща заявила, що готова повністю відрізати Білорусь від Європи у разі потреби
ПРАПОР ПОЛЬЩІ, ФОТО PIXABAY

Глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення "серйозних інцидентів" на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до "серйозних кроків".

Джерело: Камінський в ефірі телеканалу TVP1, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost

Пряма мова: "Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з Білоруссю матиме далекосяжні наслідки для режиму. Сигнал був жорстким, однозначним".

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Деталі: Він також нагадав про рішення, ухвалене на спільній зустрічі глава МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щодо повного закриття кордону з Білоруссю у разі виникнення "критичного інциденту".

Пряма мова: "Якщо буде провокація, якщо буде критичний інцидент, негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою, з ЄС. Ті, які поки що функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські, вантажні. Всі. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи".

Більше деталей: Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Раніше Литва оголосила про тимчасове закриття двох із шести пунктів перетину кордону з Білоруссю з 18 серпня.

Теми: ПольщаБілоруськордон
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