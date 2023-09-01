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Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 15:15
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
Білогорівка на мапі Deep State. скриншот

На Луганському напрямку в районі Білогорівки завдяки снайперам Сил спеціальних операцій ЗСУ вдалося взяти в полон майже 2 десятки загарбників.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Історія снайперської пари 3 окремого полку спеціального призначення про один з епізодів роботи на Луганському напрямку, коли разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу взято в полон 19 окупантів".

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Деталі: Зазначається, що перших двох "блукальців" снайпери ССО взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки.

На попередньому допиті полонені окупанти розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти, та які задачі стоять перед ними на вказаній позиції.

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Завдяки цій інформації Силам оборони вдалось взяти в полон 19 військовослужбовців РФ та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.

Часові рамки спецоперації не вказуються. Зазвичай Сили оборони оприлюднюють чутливу інформацію зі значною затримкою.

Теми: ССОЛуганська областьвійнаполонені
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