Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО

На Луганському напрямку в районі Білогорівки завдяки снайперам Сил спеціальних операцій ЗСУ вдалося взяти в полон майже 2 десятки загарбників.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Історія снайперської пари 3 окремого полку спеціального призначення про один з епізодів роботи на Луганському напрямку, коли разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу взято в полон 19 окупантів".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що перших двох "блукальців" снайпери ССО взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки.

На попередньому допиті полонені окупанти розповіли хто вони, звідки, коли їх будуть міняти, та які задачі стоять перед ними на вказаній позиції.

ВІДЕО ДНЯ

Завдяки цій інформації Силам оборони вдалось взяти в полон 19 військовослужбовців РФ та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.

Часові рамки спецоперації не вказуються. Зазвичай Сили оборони оприлюднюють чутливу інформацію зі значною затримкою.