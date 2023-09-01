Ще два заблокованих через війну судна вийшли з українського порту
Два заблокованих через війну судна з чавуном та залізорудним концентратом вийшли з українських портів в напрямку Босфору.
Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook
Дослівно: "Балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. На борту – 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату".
"Балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY – з 16 лютого 2022 року".
Деталі: За словами Кубракова, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Ним в першу чергу користуються судна, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації.
Передісторія:
- Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.
- Першими цей шлях пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 26 серпня.
- 1 вересня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив міністру закордонних справ РФ Лаврову "набір конкретних пропозицій" щодо відновлення зернової угоди.