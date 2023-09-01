Ще два заблокованих через війну судна вийшли з українського порту

Два заблокованих через війну судна з чавуном та залізорудним концентратом вийшли з українських портів в напрямку Босфору.

Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook

Дослівно: "Балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. На борту – 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату".

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"Балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY – з 16 лютого 2022 року".

Деталі: За словами Кубракова, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Ним в першу чергу користуються судна, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації.

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