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Ще два заблокованих через війну судна вийшли з українського порту

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 15:42
Ще два заблокованих через війну судна вийшли з українського порту
Судно OCEAN COURTESY. Фото з Facebook Олександра Кубракова

Два заблокованих через війну судна з чавуном та залізорудним концентратом вийшли з українських портів в напрямку Босфору.

Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook

Дослівно: "Балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. На борту – 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату".

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"Балкер ANNA-THERESA знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а OCEAN COURTESY – з 16 лютого 2022 року".

Деталі: За словами Кубракова, з 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Ним в першу чергу користуються судна, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.
  • Першими цей шлях пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 26 серпня.
  • 1 вересня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив міністру закордонних справ РФ Лаврову "набір конкретних пропозицій" щодо відновлення зернової угоди.

Теми: портиЧорне море
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