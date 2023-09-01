Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець

Російський олігарх Михаіл Фрідман відмовився відповісти на запитання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, зіславшись на "заборону юристів".

Джерело: розслідування УП "Лондонград"

Деталі: Фрідман живе в Лондоні і перебуває під британським санкціями.

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Проте газета The New York Times у липні написала, що влада Великої Британії видала підсанкційним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії "на особисті витрати" - до $1 млн на рік, які росіяни витрачають на "базові потреби" - шоферів, кухарів і покоївок.

Фрідман – один із таких олігархів.

Зустрівши його в Лондоні, журналіст УП Михайло Ткач, запитав, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем. На що той відповів "я не даю інтерв’ю". Фрідман також сказав, що це позиція його юристів.

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Пряма мова Фрідмана: "Я вам інтерв’ю давати не буду і коментувати не буду. Я не знаю, з якою метою ви мене питаєте. Крім того, це позиція моїх юристів. Якщо ви хочете на цю тему поговорити, ми якось можемо зустрітися більш спокійно. На вулиці я не буду давати ніяких коментарів".

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