Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Російський олігарх Михаіл Фрідман відмовився відповісти на запитання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, зіславшись на "заборону юристів".
Джерело: розслідування УП "Лондонград"
Деталі: Фрідман живе в Лондоні і перебуває під британським санкціями.
Проте газета The New York Times у липні написала, що влада Великої Британії видала підсанкційним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії "на особисті витрати" - до $1 млн на рік, які росіяни витрачають на "базові потреби" - шоферів, кухарів і покоївок.
Фрідман – один із таких олігархів.
Зустрівши його в Лондоні, журналіст УП Михайло Ткач, запитав, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем. На що той відповів "я не даю інтерв’ю". Фрідман також сказав, що це позиція його юристів.
Пряма мова Фрідмана: "Я вам інтерв’ю давати не буду і коментувати не буду. Я не знаю, з якою метою ви мене питаєте. Крім того, це позиція моїх юристів. Якщо ви хочете на цю тему поговорити, ми якось можемо зустрітися більш спокійно. На вулиці я не буду давати ніяких коментарів".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 5 липня увів у дію рішення РНБО від 5 липня про застосування санкцій проти 18 компаній, пов'язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.
- У серпні 2022 року російські олігархи Михаіл Фрідман і Пьотр Авен опинилися під санкціями Сполучених Штатів Америки.
- Фрідман і Авен після початку війни в Україні покинули Росію. Тим не менш, вони опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії.
- Вони намагалися домогтися зняття санкцій у Європі. І це їм вдалося у Великій Британії, де влада видала підсанкційним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії "на особисті витрати" - до $1 млн на рік, які росіяни витрачають на "базові потреби" - шоферів, кухарів і покоївок.