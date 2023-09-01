Через запрошення росіян у Швеції назріває бойкот нобелівської церемонії

Через запрошення посла Росії на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі політики Швеції почали висловлювати жорстку критику: деякі планують бойкотувати захід.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на Aftonbladet

Деталі: Кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення, а представники уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході.

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Глава Ліберальної партії Карл Йохан Георг Персон заявив, що "не збирається сидіти і піднімати тост за російського посла, поки триває огидна і кривава агресивна війна Путіна в Україні".

Лідер Партії центру Мухаррем Демірок сказав, що не буде присутній на Нобелівській церемонії, якщо там буде посол Росії.

"Я з нетерпінням чекав можливості бути присутнім на церемонії і на Нобелівській вечірці. Але поки Росія перебуває у стані війни з Україною, я не можу бути присутнім на одній вечірці з їхнім послом. Я радий відсвяткувати дослідження і прогрес, але не за будь-яких обставин", – написав він у Twitter.

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Лідерка Шведської лівої партії Нуші Дадгостар заявила, що не буде брати участь у нобелівських урочистостях з представником російського режиму, "поки над Україною падають бомби".

Експрем’єрка та лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон повідомила, що не отримала запрошення на церемонію, але, за її словами, Нобелівський фонд повинен "серйозно подумати про те, що означає запросити на церемонію нагородження представника режиму, який веде огидну і незаконну війну в Україні, а також погрожує Швеції".

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що рішення запросити Росію засмутило багатьох людей як у Швеції, так і в Україні.

"Інформація надійшла до мене вчора ввечері, і я досить гостро відреагував… Нобелівський фонд приймає власні рішення. Але я б не запросив Росію, якби зараз відповідав за церемонію вручення премії", – сказав він в інтерв'ю агентству TT.

На запитання, чи буде прем'єр-міністр присутній на Нобелівській вечері, Крістерссон попросив дозволу повернутися до цього питання згодом.

Представники королівської родини Швеції повідомили, що монарша сім’я отримала інформацію про рішення Нобелівського фонду, але поки що не дає жодних коментарів.

Міністр закордонних справ Тобіас Білльстрьом вважає, що рішення Нобелівського фонду "вирізняється з-поміж інших". "Саме Нобелівський фонд запрошує і вирішує, хто може прийти на вечірку. Я ще не отримав запрошення на неї", – сказав він в TT.

Напередодні Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції – тобто російських і білоруських теж – на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі, на відміну від минулого року, коли представників посольств Росії та Білорусі не запрошували.

У відповідь на це в українському МЗС заявили, що на подібне рішення у Кремлі відреагують лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами.