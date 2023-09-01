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Україні повернули 11 дітей, яких росіяни тримали на окупованій частині Херсонщини

Олена РощінаП'ятниця, 1 вересня 2023, 17:32
Україні повернули 11 дітей, яких росіяни тримали на окупованій частині Херсонщини
11 дітей повернули з окупації в Україну, фото Херсонської ОВА

11 дітей віком від 2 до 16 років, яких росіяни незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, повернулися на підконтрольну Києву територію.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Дослівно ОВА: "Сьогодні розпочалися шкільні уроки. І навчатися в освітніх закладах України зможуть ще 11 дітей. Їх вдалося повернути додому після незаконного вивезення окупантами.

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Цій події передувала кропітка праця багатьох служб. Це Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, організація Save Ukraine, Українська мережа за права дитини та багато інших.

Це діти, яких незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Серед них шестеро малюків, які позбавлені батьківського піклування. А п’ятеро – мають сім’ї. Але на повернення кожного з них чекали". 

Деталі: В ОВА повідомили, що "найменшій дитині – 2 рочки, найстаршій – 16".

ВІДЕО ДНЯ

І пообіцяли, що робота з повернення українських дітей на Батьківщину триватиме.

Теми: дітидепортація Херсонська область
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