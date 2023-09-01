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Путін "відкрив" школу у розбомбленому росіянами Маріуполі: до диктатора вивели дитину, щоб "подякувала"

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 вересня 2023, 19:03
Путін відкрив школу у розбомбленому росіянами Маріуполі: до диктатора вивели дитину, щоб подякувала
скриншот

Російський диктатор Володимир Путін 1 вересня "відкрив" по відеозв'язку школу в окупованому і розбомбленому росіянами Маріуполі. До диктатора показово вивели дитину, яка подякувала за "турботу" про місто.

Джерело: Meduza

Деталі: Путін 1 вересня взяв участь у церемонії відкриття школи в Маріуполі. Він зробив це по відеозв'язку з Москви.

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Глава терористів в окупованій Донецькій області Денис Пушилін вивів до камер першокласника, який сказав Путіну "велике спасибі за те, що дбаєте про моє улюблене місто Маріуполь".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Після початку повномасштабної війни з Україною російська армія майже повністю зруйнувала Маріуполь. Місто стало одним із символів опору російській агресії.

Теми: ПутінМаріупольокупація
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