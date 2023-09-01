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За добу окупанти завдали 4 ракетних і 30 авіаударів – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 19:14
За добу окупанти завдали 4 ракетних і 30 авіаударів – Генштаб
Фото: Генштаб

За минулу добу російська армія завдала 4 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснила 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За добу на фронті відбулось 31 бойове зіткнення. Російські військові вели безрезультатні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області, Курдюмівки, Сєверного,  Красногорівки, Великої Новосілки Донецької області.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Дослівно: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника".

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Теми: війнаГенштаб
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