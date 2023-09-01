У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні

Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що українські війська за останні дні досягли "помітного прогресу" проти російських військ у своєму контрнаступі на півдні України.

Джерело: "Європейська правда", AFP

Деталі: Кірбі зазначив, що США спостерігали "помітне просування українських збройних сил" на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

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"Будь-який об'єктивний спостерігач цього контрнаступу не зможе заперечити... що вони досягли прогресу", – заявив журналістам Кірбі.

"Вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони", – сказав він.

Окремо він відреагував на критику українського контрнаступу, зазначивши, що критикувати партнера та друга, який намагається досягти прогресу у боротьбі з насильницьким режимом, "некорисно".

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Доповнено: Кірбі також наголосив, що українці самі вирішать, куди підуть далі і як саме скористатися цим успіхом, його цитує "Голос Америки".

"Це не означає, що вони не пам’ятають про важкі бої попереду, під час просування далі на південь. Вони знають це краще за всіх. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони готові просуватися, що вони мають необхідні інструменти, методи, тренування і можливості для цього прогресу. Знову ж таки, так швидко, як вони вважають за потрібне", – зазначив Кірбі.

За словами представника Ради нацбезпеки США, є ймовірність того, що росіяни відреагують на цей прогрес українського боку.

"Тож ми повинні також спостерігати за цим. І за тим, щоб Україна мала усе необхідне аби не лише просуватися, але й мати засоби ефективно реагувати на будь-які контрнаступальні дії росіян проти неї", – зауважив Кірбі.

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