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У Німеччині напали на дітей, бо говорили українською: 10-річного хлопчика скинули з мосту

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 19:55

У місті Айнбак в Нижній Саксонії чоловік напав на групу дітей, бо вони розмовляли українською мовою, за фактом замаху на вбивство 10-річного українського хлопчика почалося розслідування.

Джерело: прокуратура німецького Геттінгена, "Європейська правда"

Деталі: Напад відбувся 26 серпня близько 18:40 у місті Айнбак в Нижній Саксонії.

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Згідно з результатами поліцейського розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту, коли невідомий чоловік почав скаржитися, що діти розмовляють українською мовою. 

Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну. Якою мовою говорив чоловік, не уточнено.

Згідно з повідомленням прокуратури, чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал. 

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Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. Він отримав травми голови та лівої ноги. 

Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий зловмисник нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча дитини. Після цього невідомий втік.

Чоловік, якому приблизно 40-45 років, був одягнений у синю футболку, чорну кепку і джинсові шорти, його шукають.

Генпрокурор вважає напад політично мотивованим, пише видання Die Welt. Воно також зазначає, що нападник розмовляв російською мовою.

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Теми: Німеччина
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