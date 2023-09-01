Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. У Білорусі опублікували відео у якості "доказу".

Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі у своєму Telegram-каналі, "Європейська правда"

Деталі: Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Реклама:

"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що поінформували польську сторону про цей "інцидент".

Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього "відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався".

ВІДЕО ДНЯ

Підкреслимо, що наразі немає підтвердження цього інциденту з польського боку, а на відео не можна однозначно встановити, який вертоліт і де "порушував" повітряний простір.

Нагадаємо: