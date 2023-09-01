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Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 20:27
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
скриншот

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. У Білорусі опублікували відео у якості "доказу".

Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі у своєму Telegram-каналі, "Європейська правда"

Деталі: Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

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"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що поінформували польську сторону про цей "інцидент".

Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього "відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався".

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Підкреслимо, що наразі немає підтвердження цього інциденту з польського боку, а на відео не можна однозначно встановити, який вертоліт і де "порушував" повітряний простір.

Нагадаємо:

  • На початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити чисельність військ на кордоні та перекинути туди додаткові гелікоптери. Також Польща повідомила про інцидент союзникам і викликала уповноваженого у справах Білорусі.
  • Офіційний Мінськ продовжує заперечувати інцидент.

Теми: БілорусьПольща
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