Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. У Білорусі опублікували відео у якості "доказу".
Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі у своєму Telegram-каналі, "Європейська правда"
Деталі: Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.
"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – йдеться в повідомленні.
Там додали, що поінформували польську сторону про цей "інцидент".
Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього "відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався".
Підкреслимо, що наразі немає підтвердження цього інциденту з польського боку, а на відео не можна однозначно встановити, який вертоліт і де "порушував" повітряний простір.
Нагадаємо:
- На початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити чисельність військ на кордоні та перекинути туди додаткові гелікоптери. Також Польща повідомила про інцидент союзникам і викликала уповноваженого у справах Білорусі.
- Офіційний Мінськ продовжує заперечувати інцидент.