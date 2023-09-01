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Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 21:59
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
ФОТО: GETTY IMAGES

Польська сторона проаналізує інформацію про нібито порушення її військовим вертольотом повітряного простору Білорусі, але ставиться до неї з великою обережністю.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, Polsat News,"Європейська правда"

Пряма мова: "Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю. Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка".

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Деталі: Він допустив, що заява може бути провокацією Мінська, "що було б цілком природно" на тлі прийдешніх парламентських виборів у Польщі.

"У білоруських ЗМІ регулярно можна прочитати статті про те, що Польща ось-ось нападе на Білорусь, там багато подібної нісенітниці", – додав дипломат.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.
  • "Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – йдеться в повідомленні.
  • На початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили. Офіційний Мінськ продовжує заперечувати те, що це відбулось.

Теми: ПольщаБілоруськордон
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