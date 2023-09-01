Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону

Польська сторона проаналізує інформацію про нібито порушення її військовим вертольотом повітряного простору Білорусі, але ставиться до неї з великою обережністю.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, Polsat News,"Європейська правда"

Пряма мова: "Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю. Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка".

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Деталі: Він допустив, що заява може бути провокацією Мінська, "що було б цілком природно" на тлі прийдешніх парламентських виборів у Польщі.

"У білоруських ЗМІ регулярно можна прочитати статті про те, що Польща ось-ось нападе на Білорусь, там багато подібної нісенітниці", – додав дипломат.

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