Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 23:04
ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України
ФОТО: GETTY IMAGES

Речник Європейської комісії Петер Стано засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України".

Реклама:

Деталі: "Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна! Причетні до цього (псевдовиборів. – Ред.) будуть притягнуті до відповідальності", – додав речник Єврокомісії.

15 червня Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованій частині України. Йдеться про захоплені російськими окупаційними військами території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Але вже з кінця серпня почалось "дострокове голосування" до "парламентів" та "муніципальних рад" на частині окупованих територій.

У Єврокомісії раніше наголошували, що такі наміри Москви є серйозним порушенням Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
ЄС
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Останні новини
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
Усі новини...
Реклама: