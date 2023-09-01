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ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 23:04
ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України
ФОТО: GETTY IMAGES

Речник Європейської комісії Петер Стано засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України".

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Деталі: "Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна! Причетні до цього (псевдовиборів. – Ред.) будуть притягнуті до відповідальності", – додав речник Єврокомісії.

15 червня Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованій частині України. Йдеться про захоплені російськими окупаційними військами території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Але вже з кінця серпня почалось "дострокове голосування" до "парламентів" та "муніципальних рад" на частині окупованих територій.

У Єврокомісії раніше наголошували, що такі наміри Москви є серйозним порушенням Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Теми: ЄС
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