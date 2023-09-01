Meta хоче запустити платну версію в Instagram і Facebook – WSJ

Компанія Meta розглядає можливість створення платних версій Facebook та Instagram, які не міститимуть реклами для користувачів у Європейському Союзі.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Про це журналістам повідомили три особи, обізнані з планами компанії.

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Ті, хто платить за підписку на Facebook та Instagram, не бачитимуть реклами в додатках, сказали джерела ЗМІ, які говорили на умовах анонімності, оскільки плани є конфіденційними.

За словами джерел, це може допомогти Meta захиститися від проблем конфіденційності та інших перевірок з боку регуляторів ЄС, надавши користувачам альтернативу рекламним сервісам компанії, які покладаються на аналіз даних людей.

Представники компанії заявили, що Meta також продовжить пропонувати безкоштовні версії Facebook та Instagram з рекламою в Європейському Союзі.

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Невідомо, скільки коштуватимуть платні версії додатків і коли компанія може їх запустити.

Представник Meta відмовився від коментарів.

Надання платного рівня стало б одним з найбільш наочних прикладів того, як компаніям доводиться переробляти свої продукти, щоб відповідати правилам конфіденційності даних та іншим державним політикам, особливо в Європі.

У липні найвищий суд Європейського Союзу фактично заборонив компанії Meta об'єднувати дані, зібрані про користувачів на її платформах, включаючи Facebook, Instagram і WhatsApp, а також на сторонніх веб-сайтах і в додатках, якщо тільки вона не отримає на це явної згоди користувачів.

У січні ірландські регулятори також оштрафували компанію на 390 мільйонів євро за те, що вона змушувала користувачів приймати персоналізовану рекламу як умову використання Facebook.

Деякі інсайдери Meta вважають, що надання користувачам можливості відмовитися від рекламного сервісу, зберігаючи при цьому доступ до платної версії Facebook або Instagram, може зменшити занепокоєння деяких європейських регуляторів.

Навіть якщо платну версію оберуть небагато людей, надання такої можливості може слугувати інтересам Meta в регіоні.