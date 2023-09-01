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США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 вересня 2023, 23:50
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
Снаряд APFSDS, що має наконечник зі збідненим ураном, ілюстративне зображення із сайту defence

У новому пакеті військової допомоги від США в Україну вперше відправлять бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, а танки "Абрамс" хочуть доставити в Україну найближчими тижнями.

Джерело: Reuters

Деталі: Таку інформацію журналістам підтвердили два американські чиновники. Також ЗМІ ознайомилися із відповідним документом.

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Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.

Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків "Абрамс", які, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.

Один з чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде.

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За словами джерел, вартість і зміст пакету ще остаточно не визначені.

Білий дім не відразу відповів на прохання про коментар.

Хоча Британія відправила боєприпаси зі збідненим ураном в Україну на початку цього року, це буде перша американська поставка боєприпасів і, ймовірно, викличе суперечки у США за рік до президенських виборів.

Нагадаємо: 

  • У середині червня Wall Street Journal повідомили, що США розглядають можливість надіслати в Україну снаряди зі збідненим ураном.

Теми: СШАвійнадопомога Україні
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