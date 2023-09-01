США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
У новому пакеті військової допомоги від США в Україну вперше відправлять бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, а танки "Абрамс" хочуть доставити в Україну найближчими тижнями.
Джерело: Reuters
Деталі: Таку інформацію журналістам підтвердили два американські чиновники. Також ЗМІ ознайомилися із відповідним документом.
Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.
Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків "Абрамс", які, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.
Один з чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде.
За словами джерел, вартість і зміст пакету ще остаточно не визначені.
Білий дім не відразу відповів на прохання про коментар.
Хоча Британія відправила боєприпаси зі збідненим ураном в Україну на початку цього року, це буде перша американська поставка боєприпасів і, ймовірно, викличе суперечки у США за рік до президенських виборів.
Нагадаємо:
- У середині червня Wall Street Journal повідомили, що США розглядають можливість надіслати в Україну снаряди зі збідненим ураном.