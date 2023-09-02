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На окупованих територіях старшокласників без паспорта РФ не пустили на навчання – Спротив 

"Українська правда"Субота, 2 вересня 2023, 00:30
На окупованих територіях старшокласників без паспорта РФ не пустили на навчання – Спротив 
Першокласники в окупованому Донецьку, фото ілюстративне, РІА Новини

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники не допустили до занять старшокласників,  які не отримали паспорт РФ. 

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У низці населених пунктів на тимчасово окупованих територіях зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт РФ, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах".

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Деталі: На Херсонщині школи передали місцевій окупаційній владі списки учнів, які не мають паспортів РФ. Тепер в учнів є 10 днів, аби "виправити ситуацію". Лише після цього їх допустять до занять.

Окрім цього, росіяни на окупованій території видавали шкільні набори лише тим дітям, чиї батьки мають паспорт ворога.  

Теми: окупаціяосвіта
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