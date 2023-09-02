ISW: Російські військові розгорнули "резервну армію", щоб кинути додаткові сили на південь України

Російські військові розгорнули "резервну армію" для того, щоб їхні підрозділи з Луганської області передислокувалися "захищати" південь від українського контрнаступу, що просувається вперед.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Начальник Головного військового управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що російські військові розгорнули частини новоствореної "резервної армії" (25-та загальновійськова армія), щоб дати можливість підрозділам, які зараз перебувають на передовій у Луганській області, передислокуватися в бік для захисту від українського контрнаступу на півдні України.

Реклама:

Фахівці ISW вважають, що 25-та загальновійськова армія навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.

Окрім цього, ISW повідомив, що окупанти розчаровані російським контрбатарейним вогнем поблизу Урожайного та вздовж лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик. Окрім цього, російські солдати, які обороняються в цьому районі, перебувають у поганому фізичному стані та в психологічному стресі.

Також, за даними ISW, українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та досягли певного прогресу 1 вересня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська незначно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

ВІДЕО ДНЯ

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка (5-13 км на південь від Оріхова) та на заході Запорізької області. Однак російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Водночас, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 1 липня заявив, що США побачили значний прогрес України в "запорізькому районі" (ймовірно, мається на увазі західний напрямок Запорізької області) за останні 72 години і що українські сили досягли певного успіху на "другій лінії російської оборони" на півдні України. Кірбі також заявив, що анонімна критика офіційних осіб у США прогресу українського контрнаступу не корисна.

Ключові висновки ISW за 1 вересня: