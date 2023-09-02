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У Балтійському морі вперше проведуть навчання з відбиття атак Росії − Reuters

Ірина БалачукСубота, 2 вересня 2023, 06:26
У Балтійському морі вперше проведуть навчання з відбиття атак Росії − Reuters
Фото ілюстративне з Facebook NATO

Великі військово-морські навчання, які розпочнуться 9 вересня в Балтійському морі за участю близько 30 кораблів і понад 3000 західних військовослужбовців, вперше відпрацюють відбиття російської атаки в регіоні.

Джерело: Reuters з посиланням на головнокомандувача ВМС Німеччини Яна Крістіана Каака

Пряма мова Каака: "Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність: Не під час нашої вахти. Надійне стримування має включати в себе здатність атакувати".  

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Деталі: Навчання триватимуть 2 тижні. У них пліч-о-пліч тренуватимуться війська усіх країн НАТО на Балтійському морі, а також Швеції, яка незабаром стане членом Альянсу, і не балтійських союзників − США, Канади, Нідерландів, Бельгії і Франції. Вони відпрацьовуватимуть десантні операції і удари з моря по суходолу.

За словами Каака, ВМС США відправлять на навчання корабель "Меса Верде" завдовжки понад 200 метрів, призначений для транспортування і десантування близько 800 морських піхотинців.

Під час навчань також відпрацюють захист морських шляхів через Балтійське море.

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Пряма мова Каака: "Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувалкський коридор буде заблокований − а це можна зробити легко, оскільки є лише дві автомобільні дороги і одна залізнична лінія − тоді нам залишаться лише морські шляхи, і саме через них нам доведеться прокладати собі дорогу".

Сувалкський прохід − вузький сухопутний коридор завдовжки близько 65 кілометрів − є єдиним сполученням, що з'єднує країни Балтії з Польщею і основною територією НАТО в Європі.

Повідомляється, що це будуть перші навчання такого масштабу, якими німецький флот керуватиме зі своєї нової морської штаб-квартири в місті Росток.

Теми: БалтіяРосіяНАТО
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