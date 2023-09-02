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Захисники за добу знищили 570 окупантів і 30 артилерійських систем ворога

Ірина БалачукСубота, 2 вересня 2023, 07:54
Захисники за добу знищили 570 окупантів і 30 артилерійських систем ворога
Українські воїни б’ють ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 264 тисячі військових, 4 471 танк, 8 673 ББМ та 501 засіб ППО.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб,  
  • танків ‒ 4 471 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24) од,
  • артилерійських систем – 5 560 (+30) од,
  • РСЗВ – 736 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 501 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12) од,
  • крилатих ракет ‒ 1 447 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34) од,
  • спеціальної техніки ‒ 835 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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