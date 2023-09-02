Захисники за добу знищили 570 окупантів і 30 артилерійських систем ворога

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 264 тисячі військових, 4 471 танк, 8 673 ББМ та 501 засіб ППО.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб,

танків ‒ 4 471 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24) од,

артилерійських систем – 5 560 (+30) од,

РСЗВ – 736 (+1) од,

засобів ППО ‒ 501 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12) од,

крилатих ракет ‒ 1 447 (+2),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34) од,

спеціальної техніки ‒ 835 (+4) од.

Дані уточнюються.