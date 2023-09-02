Захисники за добу знищили 570 окупантів і 30 артилерійських систем ворога
Субота, 2 вересня 2023, 07:54
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 264 тисячі військових, 4 471 танк, 8 673 ББМ та 501 засіб ППО.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб,
- танків ‒ 4 471 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24) од,
- артилерійських систем – 5 560 (+30) од,
- РСЗВ – 736 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 501 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12) од,
- крилатих ракет ‒ 1 447 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34) од,
- спеціальної техніки ‒ 835 (+4) од.
Дані уточнюються.